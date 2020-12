Boks. Hearn chce zestawić Gołowkina z Andrade

Kariera Giennadija Gołowkina (41-1-1, 36 KO) dobiega powoli końca, nie zmienia to jednak faktu, że jego nazwisko jest nadal rozchwytywane. Sporo mówi się o majowej walce z Jaime Munguią (36-0, 29 KO), w tle pozostaje oczywiście trzecia walka z Saulem Alvarezem (54-1-2, 36 KO). Eddie Hearn myśli z kolei o unifikacyjnym pojedynku Kazacha z Demetriusem Andrade (29-0, 18 KO).

Gołowkin, który w ostatniej walce doprowadził do poddania Kamila Szeremety (21-1, 5 KO), jest mistrzem federacji IBF, zaś niepokonany Amerykanin jest w posiadaniu pasa WBO, którego bronił po raz ostatni w styczniu bieżącego roku, stopując w 9 rundzie Luke’a Keelera (17-3-1, 5 KO). Andrade domaga się dużo lepszej opozycji, niż wspomniany już Irlandczyk, z tym do tej pory był problem. Wygląda na to, że brytyjski promotor ma na to pewien sposób.

- Powiem włodarzom DAZN, ''Macie kontrakt zarówno z Andrade, jak i Gołowkinem, dajcie im ze sobą walczyć'' - ogłosił w podcaście AK and Barak Show Hearn.

''Boo Boo'' spogląda z kolei w kierunku Billy’ego Joe Saundersa (30-0, 14 KO), z którym miał się zmierzyć w 2018 roku, do czego jednak nie doszło z powodu wykrycia w organizmie Brytyjczyka zakazanej substancji.

- Jestem gotów wziąć mniej pieniędzy - taką samą kwotę, jaką wziąłbym za obowiązkową obronę tytułu z Liamem Williamsem - za takie pieniądze zawalczyłbym z Saundersem, tylko po to, aby pokazać mu, ''To jest to, czego chcę, to jest to, na co zasługuję, to jest to, co trzeba zrobić''. Każdy - DAZN, Matchroom, ja, WBO - wzniesiemy to na wyższy poziom. To właśnie próbuję robić. Wygrana, porażka lub remis - powiedział Chrisowi Mannixowi Andrade.

