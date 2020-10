David Haye i Dereck Chisora (32-9, 23 KO) - kiedyś wrogowie i rywale, dziś przyjaciele, którzy wspólnie idą przez dżunglę boksu. Według Haye'a (menadżera Chisory) jego podopieczny zaszokuje dziś świat i pokona wielkiego Ołeksandra Usyka (17-0, 13 KO), sprawiając sensację podobną do tej, którą sprawił dwa tygodnie temu Teofimo Lopez w walce z Wasylem Łomaczenką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Cieślak: Wyjdę do ringu się bawić. Taylor Mabika nie powinien być dla mnie przeszkodą (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

- Widzieliście, co się stało, gdy Lopez walczył z Łomaczenką. Rozmiar zniwelował umiejętności, tak też będzie tym razem. Usyk dokonał w wadze cruiser wszystkiego, co możliwe, zunifikował pasy i pokonał wszystkich innych mistrzów. To były jednak walki z gośćmi, którzy ważą 90 kilogramów. Dereck Chisora w pełnej krasie, którego zobaczyliśmy w walkach z Davidem Price'em i Arturem Szpilką, ma prawdziwą moc. Usyk natomiast nie wyglądał imponująco w swoim debiucie w wadze ciężkiej przeciwko Chazzowi Witherspoonowi - powiedział Haye.

- Teraz Ukrainiec będzie chciał zawalczyć lepiej i udowodnić, że zasługuje na miano obowiązkowego pretendenta do pasa. Będzie chciał narobić szumu, ale czy poradzi sobie z rozmiarem, mocą i aktywnością Derecka? Nie wydaje mi się, żeby był w stanie to zrobić. Dereck go skruszy i znokautuje, to będzie trzęsienie ziemi - dodał słynny Brytyjczyk.

Haye dokonał nota bene tego, do czego dąży Usyk: zdobył zarówno tytuł mistrzowski w wadze cruiser, jak i w wadze ciężkiej.