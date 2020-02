Mistrz świata IBF wagi średniej, Giennadij Gołowkin (40-1-1, 35 KO) doznał kontuzji prawej łydki, co uniemożliwia mu udział w treningach przez co najmniej miesiąc. Tym samym wielokrotnie przesuwana walka Kazacha z Kamilem Szeremetą (21-0, 5 KO) - obowiązkowym pretendentem IBF - znów odwlecze się w czasie. Teraz mówi się, że do tego pojedynku dojdzie w maju lub czerwcu. Gołowkin ma zresztą - oprócz kontuzji - inny kłopot.

- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc Giennadijowi, ale on nie był po prostu w stanie zrobić tego, o co prosiliśmy. Krótko mówiąc, poprosiłem go, żeby opuścił nasz ośrodek, ponieważ nie realizował naszych wspólnych ustaleń. Życzę mu jednak powodzenia w przyszłości - powiedział kontrowersyjny specjalista od przygotowania fizycznego, Victor Conte, z którym ''GGG'' rozpoczął współpracę miesiąc temu i jak widać nie potrwała ona długo.

Przedstawiciele Gołowkina proszą IBF w oficjalnym piśmie o przesunięcie walki z Szeremetą o kilka tygodni. Nota bene sporo mówiło się ostatnio o planowanej na wrzesień walce Gołowkin vs Canelo III: wobec ww. sytuacji stoi ona zapewne pod znakiem zapytania, lecz nie mamy na ten temat żadnych szczegółowych informacji.