Boks. Głowacki i Okolie obiecują sobie nokaut

​Zdjęcia, ostatnie wywiady - tak wyglądało spotkanie Krzysztofa Głowackiego (31-2, 19 KO) i Lawrence'a Okolie (15-0, 12 KO). Lepszy z tej dwójki sięgnie w sobotę po wakujący tytuł mistrza świata wagi junior ciężkiej federacji WBO.

- Wygram i to wygram przed czasem. Za trzy dni będę mistrzem świata - mówi w swoim stylu Anglik.

- Wiem co muszę robić, żeby go pobić. Jestem od niego lepszym bokserem i zwyciężę przez nokaut - stwierdził w podobnym tonie "Główka".

Okolie: Zamierzam znokautować Głowackiego

- Nie będę się wyrywał ani robił nic głupiego, ale zawsze wychodzę do ringu z nastawieniem znokautowania przeciwnika. Przekonamy się też, czy ta długa przerwa nie wpłynęła niekorzystnie na Głowackiego. Mam nadzieję, że nie, choć historia zna wiele takich przypadków. Jemu zależy na rewanżu z Briedisem, a mi zależy na tym, by do niego nie dopuścić. Zrobię co muszę by wygrać, zamierzam go zniszczyć. Na papierze Polak jest moim najtrudniejszym dotąd rywalem, lecz wszystko zweryfikuje ring. Na pewno Głowacki się nie przestraszy moich zapowiedzi, ale zamierzam wcielić te zapowiedzi w życie i go znokautować - dodał Brytyjczyk, który podczas igrzysk w Rio pokonał w pierwszej rundzie drabinki Igora Jakubowskiego. I właśnie z Igorem porozmawialiśmy o tym zestawieniu.

Gala w Londynie będzie do obejrzenia w naszym kraju na platformie streamingowej DAZN.