Przebywający od wczoraj w Londynie Krzysztof Głowacki (31-2, 19 KO) otrzymał negatywny wynik badania na obecność koronawirusa. Pozostali członkowie ekipy są również zdrowi. Pięściarz z Wałcza w sobotę w stolicy Wielkiej Brytanii skrzyżuje rękawice z niepokonanym Lawrencem Okoliem (15-0, 12 KO) w starciu o wakujące mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Krzysztof Głowacki dla Interii: Odizolowałem się od świata. Wideo TV Interia

Informację przekazał dziennikarz Super Expressu Rafał Mandes.

Reklama

W hotelu pojawił się dziś także przeciwnik Głowackiego. Został poddany testowi na koronawirusa i aktualnie jest izolowany w tzw. hotelowej "bańce", czyli przebywa w swoim pokoju do czasu otrzymania wyniku. Jeśli wynik jego testu będzie negatywny, organizatorzy rozpoczną w pełni promocję walki z bezpośrednim udziałem obu zawodników. Dziś Głowacki już uczestniczył w sesji zdjęciowej.

Transmisja gali w Londynie w sobotę w systemie PPV za pośrednictwem platformy DAZN.

Zobaczcie plan na najbliższe tygodnie:

20 marca - Okolie vs Głowacki oraz Ortiz Jr vs Hooker

27 marca - Whyte vs Powietkin II

3 kwietnia - Uzbekistan (m.in. Żalolow - mistrz świata wagi super ciężkiej)

10 kwietnia - Benn vs Vargas

17 kwietnia - Andrade vs Williams

8 maja - Caneo vs Billy Joe Saunders