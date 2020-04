Pod koniec poprzedniego roku były mistrz świata wagi ciężkiej Ukrainiec Władimir Kliczko zasugerował kibicom, że mógłby wrócić na ring. Teraz stanowczo odradził mu to inny słynny pięściarz królewskiej kategorii Amerykanin George Foreman.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrz Europy w boksie podbił sobie oko. Nagranie hitem internetu. Wideo INTERIA.TV

"Po co miałby znów boksować? Tylko wtedy, gdyby naprawdę potrzebował pieniędzy. A jeśli finansowo jest wszystko w porządku, odradzałbym mu powrót na ring" - stwierdził Foreman w wywiadzie dla "Sport Bild".

Reklama

44-letni Kliczko ostatnią walkę stoczył w 2017 roku, przegrywając z Anthonym Joshuą. Z kolei półtora roku wcześniej został pokonany przez Tysona Fury’ego. Kilka miesięcy temu opublikował na Twitterze wpis, którym dał kibicom do zrozumienia, że boks go wciąż może kusić... W specjalnej ankiecie zapytał, jaka jego walka by ich zainteresowała - rewanże z Furym i Joshuą czy też pojedynek z Deontayem Wilderem.

Niewykluczone, że Ukrainiec chciałby pobić rekord Foremana, który w wieku 45 lat odzyskał pas mistrza świata, wygrywając w 1994 roku z Michaelem Moorerem. "Big George", mistrz olimpijski z Meksyku (1968), zakończył karierę trzy lata później.