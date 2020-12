Już w najbliższą sobotę, 2 stycznia na gali w Dallas czeka nas hitowy pojedynek w wadze lekkiej: starcie niezwykle popularnego 22-letniego Ryana Garcii (20-0, 17 KO) ze złotym medalistą olimpijskim, 33-letnim Lukiem Campbellem (20-3, 16 KO). Stawką starcia dwóch pokoleń jest status pretendenta WBC. Trener Campbella twierdzi na kilka dni przed walką, że jego podopieczny posiada kluczowe przewagi.

- Obóz przygotowawczy przebiega znakomicie, bez żadnych kontuzji. Luke bardzo dba o siebie i mimo 33 lat na karku jest młodym zawodnikiem. Tak wygląda w ringu. To świeży weteran. Ryan Garcia nokautuje ostatnio w dobrym stylu i trenuje z Eddym Reynoso, ale myślę, że walka z Lukiem przyszła dla Garcii zbyt wcześnie. To pojedynek, w którym trzeba będzie zachować koncentrację w każdej sekundzie. Luke to potrafi, ale nie wiem, czy Ryan jest gotowy mentalnie - powiedział Shane McGuigan.

Przypomnijmy, że w swojej ostatniej dotychczas walce Campbell przegrał na punkty z Wasylem Łomaczenką w sierpniu zeszłego roku w Londynie, a Garcia w swoim ostatnim występie błyskawicznie znokautował w lutym Francisco Fonsecę na gali w Anaheim.

Galę Campbell - Garcia transmituje platforma DAZN, a kibice w Europie będą mogli zobaczyć walkę wieczoru o dogodnej porze. Garcia i Campbell pojawią się między linami o północy czasu polskiego. USA kontra Wielka Brytania, ogień kontra lód - oto przepis DAZN na wielkie wydarzenie.

Zdjęcie Luke Campbell cieszy się po zwycięstwie nad Yvanem Mendym w 2018 roku / AFP

