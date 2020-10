Grupa Queensberry Promotions weszła na polski rynek poprzez oddział Queensberry Polska, który zawarł sojusz z telewizją Polsat i Polsat Sport. Pierwsza gala powstała w wyniku tej współpracy odbędzie się w dniach 20-21 listopada na terenie dziedzińca zamku w Gniewie.

Umowa została zawarta na pięć lat (z opcją do lat 10) i dotyczy transmisji na żywo lub w powtórkach minimum czterech gal bokserskich i dwóch gal typu Polsat Boxing Night rocznie.

Pierwsza gala zostanie zorganizowana w dniach 20-21 listopada w dawnej twierdzy krzyżackiej w Gniewie, największym zamku na lewym brzegu Wisły.



Szefem Queensberry Polska jest Mariusz Krawczyński, we współpracy z Francisem Warrenem, synem słynnego Franka Warrena.

Frank Warren to słynny promotor, zapisany w międzynarodowej galerii światowych sław boksu zawodowego Boxing Hall of Fame. Uchodzi za specjalistę w zakresie identyfikowania utalentowanych bokserów, który pomaga następnie w rozwoju ich karier. Frank Warren promował i zarządzał wieloma największymi nazwiskami w boksie. Należą do nich: Mike Tyson, Frank Bruno, Prince Naseem Hamed, Ricky Hatton, Joe Calzaghe, Derek Chisora, David Haye, Daniel Dubois, Anthony Yarde oraz Tyson Fury.

Wśród podpisanych przez Queensberyy Polska zawodowych zawodników znajdują się: Michał Soczyński, Kamil Mroczkowski, Karol Długosz, Ryszard Lewicki, Paweł Augustynik, Abdulkhay Sharakhmatov, Piotr Mirga.

Zadaniami polskiego ramienia brytyjskiej grupy są m. in.:

- Konsekwentne organizowanie imprez bokserskich w Polsce a co się z tym wiąże zapewnienie polskim pięściarzom platformy do rozwoju kariery;

- Wspólne opracowanie planu strategicznego, aby polscy zawodnicy mogli rywalizować o medale na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku.

