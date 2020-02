To był pokaz boksu w wykonaniu Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO). Brytyjczyk zdeklasował Deontaya Wildera (42-1-1, 41 KO), odesłał go do szpitala i odebrał mu pas WBC wagi ciężkiej.

Oto liczby tej jednostronnej walki w Las Vegas:

15 816 - tylu kibiców zasiadło w MGM Grand w Las Vegas



16,92 miliona - tyle dolarów organizatorzy zarobili ze sprzedaży biletów, co jest najlepszą "bramą" w historii walk w wadze ciężkiej



19 i 11 - Fury przerwał serię Władymira Kliczki i zdetronizował go w 19. obronie, teraz zaś odebrał tytuł Wilderowi w jego 11. obronie

59:52, 58:53 i 59:52 - tak wyglądała punktacja sędziów po sześciu rundach. Tylko Glenn Feldman dał jedną rundę - konkretnie drugą - na korzyść Wildera

Statystyki ciosów: Wilder 34/141 (24 proc.) - Fury 82/267 (31 proc.)



Ciosy proste: Wilder 16/86 - Fury 24/107



Tzw. mocne uderzenia: Wilder 18/55 - Fury 58/160

