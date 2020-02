Tyson Fury (29-0-1, 20 KO) nie zostawia suchej nitki na swoim wielkim rodaku. Anthony Joshua (23-1, 21 KO) niedawno zaoferował wspólne sparingi, ale "Król Cyganów" nie bierze jeńców.

Fury już 22 lutego w Las Vegas spotka się w wielkim rewanżu z Deontayem Wilderem (42-0-1, 41 KO) w walce o pas WBC wagi ciężkiej.



Joshuę czeka starcie z Kubratem Pulewem (28-1, 14 KO) - prawdopodobnie w czerwcu w Londynie.

- Joshua i Pulew to para c...k. Nie interesuje mnie zbytnio ich pojedynek. Tak naprawdę liczy się tylko moja walka z Wilderem albo Joshuą, ewentualnie Joshuy z Wilderem. W tej chwili inni się nie liczą na poważnie - przekonuje Fury.

- Tylko ja z brytyjskich pięściarzy z powodzeniem boksuję w Ameryce, w samym Las Vegas. Joshua przyleciał do Ameryki i co? I został znokautowany przez małego grubaska. A gdy przyszło do rewanżu, to uciekał przed tym samym grubaskiem - dodał "Król Cyganów".