Największe możliwe walki we współczesnym boksie - pojedynki mistrza świata WBC wagi ciężkiej Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO) z mistrzem świata IBF, WBA i WBO Anthonym Joshuą (24-1, 22 KO) - stają się faktem! Promotor AJ'a, szef grupy Matchroom Eddie Hearn ogłosił, że kontrakty zostały podpisane. Pierwsza walka czeka nas latem, a rewanż zimą.

- W przyszłym miesiącu chcemy potwierdzić lokalizację pojedynku i podać datę. Najcięższy jest zawsze ostatni etap, czyli podpisanie kontraktów. To był wielki wysiłek z obu stron na ostatniej prostej negocjacji (...) - powiedział Hearn. Dziś przedstawimy jeszcze resztą jego wypowiedzi.

Przypomnijmy, że według ostatnich doniesień dwie możliwe daty pierwszego pojedynku Fury vs Joshua to 26 czerwca i 3 lipca. Brytyjska prasa twierdzi, że do walki dojdzie prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej, raczej na pewno w wyścigu potencjalnych gospodarzy nie uczestniczy Wielka Brytania, która prowadzi decydujący etap walki z pandemią koronawirusa.

Podział zysków: po połowie w pierwszej walce i w stosunku 60 do 40 (na korzyść zwycięzcy pierwszego pojedynku) w rewanżu. Zarobki "Króla Cyganów" i AJ'a już w pierwszym starciu mogą osiągnąć nawet po 100 milionów na głowę.