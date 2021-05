​Współpromotor mistrza świata WBC wagi ciężkiej Tysona Fury'ego (30-0-1, 21 KO), Frank Warren stwierdził, że dopóki Fury nie otrzyma gwarancji bankowej, nie podpisze kontraktu dotyczącego lokalizacji walki z mistrzem IBF, WBA i WBO Anthonym Joshuą (24-1, 22 KO). Tymczasem pojawia się lokalizacja rezerwowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BOKS. Tyson Fury uderzał tak mocno, że dosłownie sufit się zawalił. Wideo INTERIA.PL

Reklama

Według Warrena prawnicy pracują nad rozwiązaniem sytuacji, natomiast Bob Arum - drugi współpromotor ''Króla Cyganów'' - rozmawia na temat lipcowej lokalizacji rezerwowej. Obiekt rezerwowy miałby znajdować się w USA.

Reklama

Przypomnijmy, że planowana obecnie na 14 sierpnia w Arabii Saudyjskiej walka Fury - Joshua ma zostać według Eddiego Hearna - promotora Joshuy - ogłoszona w tym tygodniu.

- Otrzymaliśmy kontrakt (chodzi o umowę dotyczącą tzw. site fee, czyli gwarantowanej przez gospodarza kwoty, którą wykłada on na stół bez względu na to, jak wysokie będą zyski z walki: mówi się, że Arabia Saudyjska wyłożyła 150 milionów dolarów - przyp. red.). Prawnicy obu stron muszą go przejrzeć, żeby upewnić się, że wszyscy są zadowoleni. Do walki dojdzie (...) Nie wiem, dlaczego Bob Arum twierdził, że negocjacje się załamały. Wiemy, co robimy - mówił kilka dni temu Hearn.