Boks. Foreman zdradził, co Ali powiedział mu tuż przed walką

W pamiętnej walce w październiku 1974 roku Muhammad Ali zabrał zero z rekordu i tytuły mistrza świata wagi ciężkiej George'owi Foremanowi. Blisko pół wieku później ówczesny champion przyznał, co usłyszał od rywala tuż przed pierwszym gongiem.

Ali najpierw zniszczył "Dużego George'a" mentalnie, a potem swoimi ciosami zastopował go w ósmej rundzie. Mówił dużo przed walką i w jej trakcie. - Tylko na to cię stać? - pytał mistrza po kolejnym bombach przy linach. Ale kiedy sędzia udzielał im ostatnich wskazówek, powiedział coś jeszcze. Foreman zdradził co...

- George, byłeś dzieciakiem w liceum kiedy ja wygrywałem już z Sonnym Listonem - wypalił Ali. Foreman tylko się uśmiechnął, tym bardziej, że... nigdy nie był w liceum.