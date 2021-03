Boks. Foreman: Nie wiem, jak Joshua miałby pokonać Fury'ego

Tyson Fury (30-0-1, 21 KO) czy Anthony Joshua (24-1, 22 KO)? Obaj mają swoich zwolenników. Tony Bellew stawia na mistrza IBF/WBA/WBO, ale George Foreman już na championa WBC.

- Styl robi walkę i wydaje mi się, że to właśnie Joshua jest jedynym facetem, który może pokonać Fury'ego. On ma wszystko co potrzeba. Może bić się z bliska, wyprowadza dużo ciosów i są to szybkie oraz ciężkie ciosy. Jeśli czysto trafi, zrani Fury'ego i go przewróci. Od strony technicznej nikt poza Furym nie jest na poziomie Joshuy, przy czym AJ będzie moim zdaniem szybszy w tej walce. Mocniej też uderzy. Być może w pojedynczym uderzeniu Fury jest szybszy, ale jeśli chodzi o kombinacje, to na pewno szybszy będzie Joshua. Ale Anthony musi rozprawić się z nim w pierwszej połowie walki, potem będzie już o to ciężko - mówi Bellew.

George Foreman "bezwzględny" dla Joshuy

- Żeby pokonać kogoś takiego jak Fury musisz mieć po prostu wszystko. I szczerze mówiąc nie widzę, w jaki sposób mógłby z nim wygrać Joshua. Ale sam jestem ciekawy tego pojedynku i kupiłbym na niego bilet - stwierdził z kolei Foreman, najstarszy w historii mistrz wszechwag.

Obaj pięściarze podpisali kilkadziesiąt godzin temu kontrakty na dwie walki. Pierwsza ma odbyć się na przełomie czerwca i lipca. Strony mają cztery tygodnie na wyłonienie gospodarza gali. Opcji jest podobno aż osiem.