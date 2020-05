Mistrz świata WBC wagi ciężkiej, Tyson Fury (30-0-1, 21 KO) stał się po tryumfalnym powrocie do boksu globalną gwiazdą, co przypieczętował lutową detronizacją Deontaya Wildera (42-1-1, 41 KO). Jeśli chodzi o finanse, obaj skorzystali niesamowicie, co widać w najnowszym rankingu najlepiej zarabiających sportowców świata według magazynu "Forbes". W tym zestawieniu Fury jest najwyżej wśród zawodników sportów walki.

W branym pod uwagę okresie - od czerwca 2019 do maja 2020 - Brytyjczyk zarobił zarobił 57 milionów dolarów (50 za walki, 7 w ramach kontraktów reklamowych).

Tym samym ''Król Cyganów'' uplasował się na jedenastym miejscu listy ''Forbesa''. Wilder zajmuje miejsce dwudzieste (46 milionów za walki, pół miliona za reklamy). Lider poprzedniego zestawienia wśród bokserów, Saul Alvarez tym razem jest trzydziesty.

Jedyny przedstawiciel MMA, Conor McGregor, zajmuje szesnastą pozycję. Poniżej pierwsza dziesiątka i miejsca wszystkich zawodników sportów walki.

RANKING FORBES TOP 100 - SPORTOWCY 2020

1. Roger Federer (tenis, 106 mln)

2. Cristiano Ronaldo (piłka nożna, 105 mln)

3. Lionel Messi (piłka nożna, 104 mln)

4. Neymar (piłka nożna, 95,5 mln)

5. LeBron James (koszykówka, 88 mln)

6. Stephen Curry (koszykówka, 74 mln)

7. Kevin Durant (koszykówka, 63 mln)

8. Tiger Woods (golf, 62 mln)

9. Kirk Cousins (futbol amerykański, 60 mln)

10. Carson Wentz (futbol amerykański, 59 mln)

11. Tyson Fury (57 mln)

16. Conor McGregor (48 mln, w tym 16 za reklamy)

19. Anthony Joshua (47 mln, w tym 11 za reklamy)

20. Deontay Wilder (46 mln)

30. Saul Alvarez (37 mln, w tym 2 za reklamy)