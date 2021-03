- Ciągle coś się dzieje. Dzisiaj dowiedziałem się właśnie, że do Londynu na walkę Krzysztofa Głowackiego z Lawrence’em Okolie polecimy w okrojonym składzie. Jest zakaz wyjazdu od Andrzeja Wasilewskiego dla najbliższego współpracownika Krzyśka, Pawła Gassera. Co do współpracy z Krzyśkiem, to jeśli tylko będzie taka wola z obydwu stron, pozostanę jego trenerem - mówi w rozmowie z Interią Fiodor Łapin, trener Krzysztofa Głowackiego.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fiodor Łapin dla Interii: Jesteśmy na ostatniej prostej. Wideo TV Interia

Do walki Krzysztof Głowacki-Lawrence Okolie miało dojść najpierw w marcu ubiegłego roku, a potem w grudniu. Z powodu pandemii, a następnie wykrycia u Polaka koronawirusa pojedynek dwukrotnie odwoływano. Trzy miesiące temu do walki przeciwko Brytyjczykowi desygnowano Nikodema Jeżewskiego. W rywalizacji z reprezentantem Wielkiej Brytanii nasz zawodnik był jednak bez szans. Teraz rywalem Lawrence’a Okolie w walce o "pełnoprawny" pas będzie podopieczny Fiodora Łapina.

Reklama

Zbigniew Czyż, Interia: W jakiej formie na kilka dni przed wylotem do Londynu jest pana podopieczny?

Fiodor Łapin, trener Krzysztofa Głowackiego: Forma nie jest jeszcze stuprocentowa. Ona może być w pełni dopiero na następną sobotę. Teraz wszystko idzie zgodnie z planem. Za nami ciężkie treningi, a przed nami jeszcze dwa krótsze sparingi. Powoli zaczynamy już łapać świeżość.

Od czasu, kiedy Krzysztof Głowacki stoczył swoją ostatnią walkę z Mairisem Briedisem minęło już 21 miesięcy. Jak wyglądały te podejrzewam długie dla was miesiące?

- Na początku chcieliśmy, aby trochę czasu minęło od walki z Łotyszem. Potem wybuchła pandemia koronawirusa i nie mieliśmy już wpływu na to, że plany cały czas się zmieniały. Organizowaliśmy sparingi, i też na sto procent przygotowywaliśmy się do tych wcześniejszych terminów walk, które miały być najpierw w marcu ubiegłego roku, a potem w grudniu. Byliśmy na zgrupowaniach między innymi w Hiszpanii i w Zakopanem. Bierzemy sytuację taką jaka jest i nie narzekamy. Dopiero w ringu zobaczymy, jak ta długa przerwa na Krzyśka podziałała.

Lepiej by było, gdyby Krzysztof Głowacki stoczył walkę w grudniu, czy jednak teraz jest w lepszej dyspozycji?

- Trudno powiedzieć. Nie chcę zgadywać, tak jest i tyle. Czasami rozmawiamy ze sobą i wychodzi na to, że te nasze ostatnie sparingi wyglądają lepiej niż w listopadzie. Z drugiej strony przeszedł zakażenie koronawirusem. W sparingach wytrzymuje 10 rund dosyć dobrze, narzuca sparingpartnerom swoje tempo.

W sparingach Krzysztof walczył m.in. z zawodnikami z Serbii i Ukrainy, którzy gabarytowo są zbliżeni do Lawrence’a Okolie. Rywal będzie miał aż 210 centymetrów zasięgu ramion. Pana zawodnik odpowiednio przygotował się już do walki z tak potężnym rywalem?

- Trudno było nam znaleźć sparingpartnera zbliżonego do Brytyjczyka. Owszem, zasięg ramion tych zawodników był podobny, ale Lawrence Okolie ma jednak nieco inny styl walki. Ma trochę niezbyt skoordynowane wszystkie ruchy, w obronie jest nieprzyjemny. Jest skoczny, ostrożny, bardzo dużo fauluje. Wszystko razem powoduje, że nie ma drugiego takiego samego zawodnika. Z drugiej strony takiego samego drugiego mańkuta jak Krzysiek też nie ma. Tak naprawdę Krzysiek pracował głównie nad swoimi akcjami, które powinien zaprezentować i nad tym głównie się skupialiśmy.

Walka odbędzie się bez udziału publiczności. Dla Krzysztofa Głowackiego to będzie stanowić jakiś większy problem?

- Dla Krzyśka to będzie nowość. W boksie zawodowym nigdy nie walczył przy pustych trybunach. Ale zarówno on jak i rywal będą mieć takie same warunki. Podczas walki Kamila Szeremety z Jewgienijem Gołowkinem była taka sama sytuacja. Dla mnie stojącego w narożniku nie ma znaczenia czy na trybunach jest 20, czy 15 tysięcy, czy nie ma w ogóle widzów. Podczas swojej pracy człowiek jest tak bardzo zaangażowany, że nie słyszy się tego całego hałasu. Myślę, że Krzysiek sobie z tym poradzi. Kiedy wchodzi się do ringu, to się myśli tylko o najbliższym rywalu.

Wydaje się, że Okolie nie zawsze jest w stanie zachować pełną koncentrację na dystansie dziesięciu rund. Może tutaj należy upatrywać swojej szansy?

- Bardzo bym tego chciał, ale nie liczymy, że straci koncentrację. Choć oczywiście będziemy chcieli do tego doprowadzić. Przerabiamy jednak trochę coś innego. Mamy na tę walkę swoją taktykę i mam nadzieję, że się powiedzie.

Po najbliższej walce Krzysztofa Głowackiego pozostanie pan ze swoim podopiecznym? Nie jest tajemnicą pana konflikt z promotorem KnockOut Promotions Andrzejem Wasilewskim.

- No tak. Ciągle coś się dzieje. Dzisiaj dowiedziałem się właśnie, że do Londynu polecimy w okrojonym składzie. Jest zakaz wyjazdu dla najbliższego współpracownika Krzyśka Pawła Gassera. Decyzja - nie i kropka. Krzysiek chciał, żeby Paweł pojechał, żeby był też z nim jego brat, ale pojedzie tylko pięć osób. A co do współpracy z Krzyśkiem, jeśli tylko będzie wola współpracy z obydwu stron to pozostanę jego trenerem.

Dlaczego Paweł Gasser nie będzie mógł udać się z wami do Londynu?

- Trudno mi to wytłumaczyć. Po prostu nie bo nie. Krzysiek otrzymał we wtorek taką decyzję od Andrzeja Wasilewskiego i proszę jego o to zapytać. Myślę, że można to było inaczej rozwiązać.

Po odejściu z KnockOut Promotions współpracował pan przez chwilę z grupą Quennsberry Polska. Zostanie w niej na dłużej, czy nie?

- Nie. Pomogłem stworzyć grupę, ale tak naprawdę nigdy w niej nie byłem. Już się rozeszliśmy. Mamy całkowicie inne spojrzenie na pewne sprawy. Inni ludzie wykonują tam dobrą robotę i niech idą swoją drogą. Ja z przyjaciółmi idę swoją drogą i tyle. A z KnockOut rozstałem się w listopadzie ubiegłego roku.

To jakie ma pan bardziej szczegółowe plany na to co po 20 marca?

- Na razie nie chcę o tym za bardzo mówić. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych dni pewne rzeczy zostaną podane do publicznej wiadomości. Nie chcę wybiegać za bardzo przed szereg. Myślę, że jest to o wiele lepszy i szerszy projekt. Przede wszystkim bardziej poważny. Tak mi się wydaje.

Rozmawiał Zbigniew Czyż