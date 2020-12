Fiodor Czerkaszyn (16-0, 11 KO) miał spotkać się z Javierem Francisco Macielem (33-10, 23 KO). Niestety - nic z tego. Fiodor tak samo jak Krzysztof Głowacki miał pozytywny wynik na Covid-19.

"Drodzy Kibice. Z przykrością przekazuje Wam informację, że nie będę w stanie wystąpić na gali KBN Extra w Łodzi.

Niestety, ale pomimo zachowywania wszelkich środków ostrożności mój wynik Covid okazał się pozytywny na ostatniej prostej do walki, do której przygotowywałem się ponad pół roku. Treningi oraz sesje sparingowe pokazywały moją wysoką dyspozycję, jednak niewidzialny przeciwnik zadaje ciosy, których nikt nie jest w stanie przewidzieć.



Dbajcie o zdrowie swoje i bliskich, do zobaczenia niebawem w ringu" - napisał Czerkaszyn w mediach społecznościowych.