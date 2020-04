Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) kolejnymi nokautami urósł tak bardzo w swoich własnych oczach, że momentami ponosiła go megalomania. Opowiadał na przykład, że gdyby nawet Mike Tyson był w szczytowej formie, on i tak by go znokautował.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Floyd Mayweather uczy swojego syna boksu. Wideo INTERIA.TV

To nie spodobało się wielu osobom. Na Wildera spadła krytyka ze strony kibiców, a za moment Tyson Fury (30-0-1, 21 KO), który dostał imię właśnie po "Żelaznym Mike'u", utarł mu nosa, stopując Wildera w siódmej rundzie, wcześniej posyłając go na deski w trzecim i piątym starciu.

Reklama

Jeff Fenech - były trener Tysona, nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten spokojnie wygrałby z Wilderem. Mało tego, jego zdaniem nawet dziś "Żelazny" miałby szansę z "Brązowym Bombardierem".

- Boks to wciąż ten sam sport co kiedyś, nic się nie zmieniło. Gwarantuję wam, że gdyby Mike potrenował mocniej przez sześć tygodni, to znokautowałby Wildera w ciągu minuty. Przecież jego zastopował właśnie Tyson Fury, który jest świetnym bokserem, ale nie typem punchera. Gdyby więc Mike trafił czysto, to by chyba zabił Wildera. Nawet dziś, już po pięćdziesiątce, Mike mógłby ponokautować większość tych kolesi. Owszem, Fury jest na innym poziomie, ale Tyson mógłby wciąż wygrywać z pozostałymi, jak na przykład Wilder - stwierdził Fenech.