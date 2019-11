W środę ma odbyć się przetarg w sprawie zarządzonego przez federację WBO rewanżu Krzysztofa Głowackiego (31-2, 19 KO) z Mairisem Bridisem (26-1, 19 KO) o pas mistrza świata WBO w kategorii junior ciężkiej. Tymczasem ta sama federacja właśnie zaktualizowała swoje rankingi i okazuje się, że za plecami Polaka nastąpiły przetasowania. To wiele zmienia z punktu widzenia "Główki".

"W środę przetarg WBO na walkę Główka - Briedis. Jeśli do wtorku wieczorem Briedis nie zwakuje tytułu, natychmiast muszę wysłać kogoś do San Juan, mimo że nie wierzę w tę walkę. Kolejne kilka tysięcy dolarów w błoto. Zabawa dla bogatych ludzi" - napisał na Twitterze promotor Głowackiego, Andrzej Wasilewski.

Szef grupy KnockOut Promotions daje do zrozumienia, że z ramienia polskiej grupy oczywiście potrzebny będzie przedstawiciel podczas przetargu (minimalna kwota, z którą będzie można usiąść do stołu, to 300 tysięcy dolarów), ale nie wierzy, że dojdzie do ponownego starcia jego zawodnika z Łotyszem. Federacja WBO, w wyniku skandalu podczas pierwszego starcia, wprawdzie wydała decyzję, która obliguje Briedisa do ponownego skrzyżowania rękawic z Głowackim, ale od dłuższego czasu mówi się, że grupa Łotysza po prostu zrzeknie się pasa WBO i problem będzie miała z głowy.

Menedżer pięściarza z Łotwy Raimonds Zeps sam stwierdził, że jego zawodnik pójdzie drogą udziału w finale turnieju World Boxing Super Series, do którego awans dała mu kontrowersyjna wygrana z Głowackim. A tam czeka na niego Kubańczyk Yuniel Dorticos (24-1, 22 KO), wielomilionowy czek, pas IBF oraz puchar im. Muhammada Alego. A zatem wiele wskazuje na to, że ludzie Briedisa finalnie dokonają właśnie takiego wyboru.

Tymczasem przez ostatnie tygodnie wydawało się, że droga "Główki" do najpewniej zwakowanego pasa WBO będzie przypominała autostradę. W takiej sytuacji zajmujący pierwsze miejsce Polak miałby zmierzyć się z kolejnym zawodnikiem, a na drugim miejscu klasyfikowany był 49-letni Firat Arslan (47-8-3, 32 KO). Jednak to jest już nieaktualne.

Włodarze WBO w ostatnich godzinach zaktualizowali swoje rankingi i stało się to, o czym od niedawna mówiło się w kuluarach. "Pompowany" walkami z przeciętniakami Arslan stracił drugą pozycję, a za plecami Głowackiego znalazł się 26-letni Brytyjczyk Lawrence Okolie (14-0, 11 KO), który w październiku wygrał z wysoko notowanym Belgiem Yvesem Ngabu, wzbogacając się o tytuł mistrza Europy. Nie ma żadnych wątpliwości, że promowany przez obecnie najbardziej przedsiębiorczego Eddiego Hearna z grupy Matchroom Boxing niepokonany zawodnik byłby dużo trudniejszym rywalem dla "Główki" niż wiekowy Niemiec.

