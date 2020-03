W dobie pandemii koronawirusa sportowcy prześcigają się w koncepcjach aktywnego spędzania czasu w domu. Na zaskakujący pomysł wpadła Ewa Brodnicka, która zaprezentowała nietypowe zastosowanie dla dwóch butelek wody i dwóch rolek papieru toaletowego.

Piłkarze prezentują żonglerkę papierem toaletowym. Inni sportowcy też mają swoje sposoby na ciekawe spędzanie czasu w domu. Swój pomysł zaprezentowała też Ewa Brodnicka.

Polska pięściarka nakręciła filmik, na którym prezentuje, jak ćwiczy we własnych czterech ścianach. Co ciekawe, wykorzystuje do tego dwie butelki wody i dwie rolki papieru toaletowego.

Ostatnią walkę Brodnicka stoczyła 7 marca. Jednogłośną decyzję sędziów pokonała Djemillę Gontaruk broniąc pas mistrzyni świata federacji WBO. Widać wie, jak dbać o formę i to bez wychodzenia z domu.

