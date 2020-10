​Ewie Brodnickiej (19-0, 2 KO) zabrakło wczoraj w Las Vegas 0,05 kilograma, by zmieścić się w limicie niemal 59 kilogramów (130 funtów) na ważeniu przed walką z Mikaelą Mayer (13-0, 5 KO). Tym samym Polka straciła pas mistrzyni świata WBO wagi superpiórkowej, który będzie dziś mogła zdobyć jedynie Amerykanka. Brodnicka zabrała już natomiast głos po ważeniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Brodnicka zachwyciła na premierze filmu. To jej debiut na dużym ekranie. Wideo INTERIA.TV

- Zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy. Trener nawet ściął mi włosy. Nie zmieściłam się w limicie. Nie chciało mi to w ogóle zejść. Powinnyśmy dostać dwie godziny. Zanim dojechaliśmy do hotelu, zostało 40 minut na zbicie i niestety nie udało się - powiedziała w swojej relacji.

Reklama

- Pas jest wakujący. Wygram, to będę miała możliwość walczenia o ten pas i tyle. Nie zmieniamy planu. Jestem cały czas dobrze nastawiona psychicznie do tego pojedynku. Wykonam dobrze swoją robotę, trzymajcie kciuki! - dodała Polka.

Przypomnijmy, że swoim ostatnim dotychczas występie Brodnicka pokonała w marcu na punkty Djemillę Gontaruk na gali Tymex Boxing Night 11 w Dzierżoniowie, po raz piąty broniąc utraconego niestety wczoraj tytułu.

Natomiast 30-letnia Mayer - ćwierćfinalistka igrzysk w Rio - pokonała jednogłośną decyzją sędziów Helen Joseph w lipcowej walce wieczoru gali Top Rank w Las Vegas. To właśnie grupa Boba Aruma zajmuje się karierą mocno promowanej w USA Mikaeli, która jest obdarzona bardzo dobrymi waru

Zdjęcie Ewa Brodnicka ( z lewej) i Mikaela Mayer / Mikey Williams / Getty Images

nkami fizycznymi, a także niezłą techniką i motoryką. Walka z Mayer będzie z pewnością największym wyzwaniem w karierze 36-letniej "Kleo".