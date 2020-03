- Belgijka Gontaruk ma spektakularny styl boksowania, więc i walka w obronie tytułu będzie spektakularna. Wierzę, że wygram, dlatego zapewne po ostatnim gongu ogłoszę, co dalej z moją karierą - powiedziała mistrzyni świata WBO w wadze super piórkowej Ewa "Kleo" Brodnicka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury: Mówili, że nie umiem boksować. Wideo © 2020 Associated Press

Niepokonana na zawodowych ringach polska pięściarka (rekord 18-0) już po raz piąty będzie bronić prestiżowego tytułu World Boxing Organization. W sobotę, 7 marca na gali “Tymex Boxing Night 11" w Dzierżoniowie spotka się z byłą mistrzynią Europy Belgijką Djemillą "The Pitbull" Gontaruk (16-6-2).

Reklama

- Idealną sparingpartnerką okazała się Monika Gentili, która swego czasu niejednogłośnie na punkty przegrała z Gontaruk. Włoszka przypomina stylem walki i warunkami fizycznymi Belgijkę. Chwaliła mnie po wspólnych treningach, podkreślając, że że zrobiłam duży progres od poprzednich sparingów. Włoszka zapowiedziała, że Gontaruk nie zatrzyma się nawet na chwilę, będzie nacierać, lecz nie ma mocnego ciosu - stwierdziła zawodniczka promowana przez Mariusza i Marcela Grabowskich (Tymex Boxing Promotion).

Głównym trenerem Brodnickiej jest Amerykanin Gus Curren, były szkoleniowiec Tomasza Adamka.

- Obejrzałam sporo pojedynków Gontaruk, ona ma spektakularny styl boksowania, więc i walka w obronie tytułu będzie spektakularna. Będziemy walczyć w bardzo szybkim tempie, ale to ja zamierzam zaskoczyć ją w ringu. Gus uczył mnie nowych obron, apelował o większy spokój w ringu. To był obóz pełen nauki. Mam boksować mądrze i na własnych zasadach, a co udało się zrealizować - o tym opowiem po walce - przyznała.

Po zwycięstwach nad Kanadyjką Sarah Pucek, Nozipho Bell z Republiki Południowej Afryki, Meksykanką Janeth Perez oraz Argentynką Edith Soledad Matthysse, Brodnicką czeka w Dzierżoniowie być może najtrudniejsza walka w karierze. Czy po zwycięstwie dojdzie do potyczki unifikacyjnej?

- Z promotorami i sztabem szkoleniowym mamy już omówiony plan działań na kolejne miesiące. Wszystko ogłoszę zapewne po ostatnim gongu. Drodzy kibice, słuchajcie uważnie, będzie ciekawie - powiedziała.

Brodnicka potrafi zaskakiwać także podczas oficjalnych ceremonii ważenia, i swoimi strojami, i zachowaniem. - Znów szykuję coś ciekawego i wyjątkowego, aby fani boksu mieli zabawę. Ceremonia ważenia jest dla mnie częścią spektaklu. A ze spraw pozasportowych, mam słabość do... butów i torebek. Obuwia wszędzie zabieram za dużo i nie chodzi tylko o gale pięściarskie - zakończyła.

Wydarzeniem "Tymex Boxing Night 11" będzie także pojedynek międzynarodowego mistrza Polski wagi lekkiej Damiana Wrzesińskiego (18-1-2) z Sergio Puente (28-9). Meksykanin wygrał 24 walki z rzędu, a pierwszą porażkę poniósł dopiero pod koniec 2014 roku. Jest byłym posiadaczem pasa WBC Silver. Pokonał wtedy Nery Saguilana, późniejszego pretendenta do mistrzostwa świata WBA. Przegrywał zaś z czempionami globu, Fernando Montielem i Miguelem Berchelten.

Siódmego marca w barwach Tymexu zadebiutuje i stoczy 10. zawodową walkę Niemiec Sahan Aybay (9-0). Pojedynki rankingowe stoczą też: Michał Leśniak, Oskar Kapczyński, Oskar Wierzejski i debiutant Kamil Kuździeń.