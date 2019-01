Leonard Ellerbe, dyrektor generalny stajni Mayweather Promotions, stwierdził na konferencji prasowej po walce Pacquiao-Broner, że nie dojdzie do pojedynku rewanżowego pomiędzy Filipińczykiem a Floydem Mayweatherem Jr.

Mayweather odwiedził Pacquiao w szatni przed walką, a potem oglądał ją z trybun. Pytany po pojedynku, czy "Pac Man" i "Money" Floyd ponownie skrzyżują rękawice, Ellerbe odparł stanowczo: - Nie. Floyd jest na emeryturze. Nie ma w tym żadnego sensu.

Kiedy jeden z dziennikarzy zasugerował, że sensowne mogłyby być olbrzymie pieniądze, które Mayweather by zarobił za ten pojedynek, Ellerbe odpowiedział, że "nie zawsze chodzi o pieniądze".

- Dwudziestego czwartego lutego Floyd skończy 42 lata. Co za dużo, to niezdrowo. Co miałby z tych pieniędzy, gdyby nie mógł ich wydawać? - powiedział.

Dodał, że dla Pacquiao nie brakuje innych ciekawych walk w wadze półśredniej.

- Wiemy, jakie są opcje - Danny Garcia, Keith Thurman. Myślę, że to byłyby dla niego bardzo dobre walki. Ale sami musicie pytać o to senatora. Uważam, że to był naprawdę dobry występ. Stary dobry Pacquiao. Świetny zawodnik - stwierdził.

Pacquiao wygrał z Bronerem jednogłośną decyzją sędziów. Punktowano 117-111 i dwukrotnie 116-112.