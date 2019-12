Mimo wielu kontrowersji i obaw grudniowa gala Joshua vs Ruiz Jr II w Arabii Saudyjskiej okazała się wielkim sukcesem komercyjnym, a jej organizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Autorem tego sukcesu był - oprócz pięściarzy oczywiście - szef grupy Matchroom Eddie Hearn, który planuje kolejne odsłony bokserskiej ekspansji w kraju szejków.

- Jak Saudyjczycy zareagowali na galę? Stwierdzili, że to była dla ich kraju wielka sprawa i chcą wiedzieć, kiedy zorganizujemy kolejne wydarzenia. Chcą widzieć u siebie więcej walk, chcą naszego powrotu w przyszłym roku. Na wiosnę i w grudniu. Właśnie wtedy będziemy chcieli zorganizować nasze gale. To również dla nas wspaniała okazja do rozwoju. Każdy zawodnik spotkał się w Arabii Saudyjskiej ze wspaniałą gościnnością, teraz czas na więcej - powiedział Hearn.

Gala Joshua vs Ruiz Jr II była częścią serii eventów pod hasłem Diriyah Season: weekendu sportów walki, wyścigu formuły E, zawodów jeździeckich, turnieju ATP i serii koncertów. Pod względem infrastruktury, możliwości finansowych i rozmachu Arabia Saudyjska to bez wątpienia kraj wręcz idealny dla wielkiego sportu, natomiast duże kontrowersje wciąż budzi (obok kwestii bezpieczeństwa w regionie) kwestia łamania praw człowieka w tym kraju