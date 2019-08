Mistrz świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej, Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) oficjalnie ogłosił swój udział w walce z Anthonym Joshuą (22-1, 21 KO), którą stoczy 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej. Jak dowiedzieliśmy się wczoraj w nocy czasu polskiego, promotor Joshuy, Eddie Hearn naciskał w tym tygodniu na Meksykanina za pomocą pozwu sądowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Eddie Hearn o walce Joshua - Ruiz: To ikoniczny moment dla boksu. Wideo © 2019 Associated Press

Hearn złożył pozew, w którym prawdopodobnie domagał się nakazania Ruizowi przystąpienia do rewanżu z Brytyjczykiem.



Reklama

Pozew wycofano po tym, jak Meksykanin podpisał kontrakt na drugą walkę, mówi się również o podwyżce dla Ruiza i prawach telewizyjnych na Meksyk - kontrolę nad nimi miał otrzymać twardo negocjujący, ale skazany ostatecznie na przyjęcie większości warunków strony brytyjskiej czempion.

Ruiz chciał walki w Stanach Zjednoczonych, lecz kontrakt na pierwszą walkę wyraźnie mówił, że to Hearn i Joshua wybiorą miejsce ewentualnego rewanżu. W kontrakcie zawarta była pełna klauzula rewanżowa, a także gaża Meksykanina w przypadku, gdyby doszło do drugiej walki. Wkrótce powinniśmy otrzymać nową porcję informacji o starciu Joshua vs Ruiz II, którego mocna promocja z udziałem obu pięściarzy ma zacząć się we wrześniu.