Saul Alvarez (56-1-2, 38 KO) wygrał w sobotę przed czasem walkę unifikacyjną z Billym Joem Saundersem (30-1, 14 KO) i posiada obecnie tytuły mistrza świata WBA, WBC i WBO wagi super średniej. Teraz celem "Canelo" jest wrześniowa walka o wszystkie pasy z mistrzem IBF Calebem Plantem (21-0, 12 KO).

Według współpracującego z Alvarezem promotora Eddiego Hearna doprowadzenie do starcia "Canelo" - Plant nie będzie trudne.

- Zorganizowanie walki z Plantem nie jest skomplikowane. Właśnie na tym polega piękno decyzji "Canelo" o tym, by stać się wolnym agentem. To eliminuje polityczne przeszkody. Walka "Canelo" - Saunders wykręciła na DAZN kosmiczne liczby. Teraz DAZN złoży ogromną ofertę, by transmitować walkę z Plantem. To samo zrobi stacja FOX. "Canelo" może doprowadzić do takiej walki, jakiej chce, w wybranym przez siebie miejscu - powiedział Hearn.

- Myślę, że proces organizacji walki z Plantem można już rozpocząć, nie widzę żadnych komplikacji. To zasługa pozycji, jaką posiada "Canelo". Zawarłem z nim umowę na dwie walki, to było niewiarygodne doświadczenie. Wykonaliśmy wspaniałą robotę, świetnie razem pracujemy. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą relację - dodał szef grupy Matchroom.

- Nie można złamać szczęki chłopaka, który wyrósł z biedy. To mój kod wojownika. Są rzeczy i sprawy, których się boję, ale przysięgam na swoją duszę, że nie boję się żadnego człowieka - tak rzekł w niedzielę Caleb Plant, jasno dając do zrozumienia, że nie zamierza unikać walki z Alvarezem.