Eddie Hearn odmraża boks w Wielkiej Brytanii. Jego grupa Matchroom Boxing potwierdziła, że 22 sierpnia Dillian Whyte zmierzy się z Aleksandrem Powietkinem.

Początkowo obaj pięściarze mieli walczyć 2 maja, ale z powodu pandemii koronawirusa, pojedynek trzeba było przesunąć. Teraz podano nową datę tej konfrontacji.

Do walki dojdzie 22 sierpnia. Odbędzie się ona na gali Matchroom Boxing, w siedzibie grupy w Londynie. W stawce pojedynku będzie pas tymczasowego mistrza świata federacji WBC w wadze ciężkiej.

Dillian Whyte w ostatniej walce pokonał Mariusza Wacha. Na londyńskiej gali zaprezentuje się też inny pogromca Polaka - Martin Bakole. Kongijczyk zmierzy się z Siergiejem Kuzminem. W ringu zaprezentuje się tez mistrzyni świata w wadze lekkiej Katie Taylor.

