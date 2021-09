Trzy dni temu Ołeksandr Usyk (19-0, 13 KO) wypunktował Anthony'ego Joshuę (24-2, 22 KO) i odebrał mu pasy IBF/WBA/WBO wagi ciężkiej. A przecież Wallin również uchodzi za twardego i niewygodnego mańkuta. Whyte był po weekendzie jednym z najgłośniejszych krytyków Joshuy i zapewnia, że podobny scenariusz nie wchodzi nawet w grę.

- Wallin sprawił Fury'emu sporo problemów, ale nie obawiam się, bo jestem dużo agresywniejszy niż Fury i biję dużo mocniej niż Fury. Muszę skoncentrować się na małych rzeczach, jak na przykład zachodzenie w lewo, żeby nie dawać mańkutowi miejsca do ucieczki. Na pewno jednak nie dam się punktować jak Joshua Usykowi. Bo nawet jeśli coś będzie szło nie po mojej myśli, ostro zaatakuję i albo go znokautuję, albo on znokautuje mnie. Z pewnością nie będę jednak tak czekał jak Joshua i nie dam się wypunktować tak, jak widzieliśmy to w sobotę - mówi w swoim stylu Whyte.

Reklama