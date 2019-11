Krzysztof Włodarczyk (57-4-1, 39 KO) został wyznaczony przez federację WBC do walki o wakujący tytuł mistrza świata kategorii cruiser z Ilungą Makabu (26-2, 24 KO). Póki co Polak spełnił swój obowiązek i wypełnił wymagany limit przed sobotnią walką z Taylorem Mabiką (19-4-1, 10 KO).

"Diablo" - w przeszłości dwukrotny mistrz świata, zanotował 90,8 kilograma. Jego rywal okazał się sporo lżejszy, wnosząc na skalę 87,4kg.

- Pomimo że Włodarczyk jest numerem trzy w rankingu WBC, to już jakiś czas temu został wyznaczony przez federację do walki o pas, o czym media nie wiedziały. Inna sprawa, czy do takiej walki w ogóle dojdzie, ponieważ w ostatnim czasie menedżerowie Makabu moim zdaniem niepotrzebnie podpisali kontrakt promotorski z Donem Kingiem, który jest wielkim nazwiskiem, ale dzisiaj nie traktuje się go już jako poważnego gracza - powiedział cytowany przez branżowy portal ringpolska.pl Andrzej Wasilewski, szef grupy KnockOut Promotions.

Poniżej wyniki ważenia pozostałych zawodników:

Fiodor Czerkaszyn (73,7kg) vs Mathias Eklund (?)

Mateusz Tryc (77kg) vs Shakeel Phinn (76,6kg)

Przemysław Zyśk (70,8kg) vs Denis Krieger (70,9kg)

Damian Kiwior (67,5kg) vs Ivan Njegac (67,1kg)

Kamil Bednarek (77,3kg) vs Siergiej Żuk (77,6kg)

Denis Krotiuk (75,8kg) vs Damian Drabik (77,5kg)