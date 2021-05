Dariusz Michalczewski zdradził redakcji "TVP Sport", że otrzymał ofertę stoczenia walki z Royem Joensem Jr. Polak był jednak do niej bardzo sceptycznie nastawiony. - Nie chciałbym, aby ktoś oglądał mnie w ringu w tym wieku - mówił pięściarz, który w środę obchodzi 53. urodziny.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Koszykówka. Jakub Garbacz: Wiedziałem, że Zastal nie upadnie. To cały czas mocna drużyna (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

Popularny "Tiger", który w swojej karierze dzierżył między innymi tytuł mistrza świata trzech federacji (WBO, WBA, IBF) wagi półciężkiej o propozycji, jaką otrzymał "wygadał się", zabierając głos na temat zbliżającego się starcia Kevina McBride'a z Evanderem Holyfieldem. - Mnie też proponowali powrót - powiedział "TVP Sport". Dodał przy tym, że choć proponowano mu wielkie pieniądze, nie miał większej ochoty na walkę.

Reklama

- Powiedziałem, że chcę 7,5 miliona euro i niżej nie zejdę - zdradził. Organizatorzy chcieli zestawić go z Royem Jonesem Jr i oferowali maksymalnie 6 milionów. Polak zaznaczył, że "nie chciałby, aby ktoś oglądał go w ringu w tym wieku".



Jak podkreślił chciałby, aby kibice zapamiętali go takim, jakim był w trakcie zawodowej kariery, a pieniądze nie mają dla niego większego znaczenia.



TC