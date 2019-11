Jak poinformował dziennikarz ESPN Dan Rafael, obozy Kamila Szeremety (21-0, 5 KO) i Giennadija Gołowkina (40-1-1, 35 KO) uzgodniły warunki walki Polaka z Kazachem w pierwszym kwartale przyszłego roku. Stawką będzie oczywiście pas mistrza świata IBF wagi średniej, któego posiadaczem jest Gołowkin.

Polak znajduje się w tej chwili na czwartym miejscu rankingu IBF, ale pozycje druga i trzecia pozostają nieobsadzone, a numerem jeden jest Siergiej Derewianczenko, który przegrał niedawno z Gołowkinem. W tej sytuacji to Szeremetę można uznać za naturalnego kandydata do walki z GGG.

Do walki Szeremeta vs Gołowkin ma dojść na przełomie lutego i marca, w tej chwili najbardziej prawdopodobna data to 29 lutego. Gala odbędzie się zapewne w Chicago, m.in. dlatego, że promotorzy zdają sobie sprawą z mocy polskiej publiczności w tym mieście. Co ciekawe, obok Szeremety na gali mogą wystąpić inni polscy zawodnicy.

Przypomnijmy, że Gołowkin pokonał na początku października w Madison Square Garden po niezwykle wyrównanej i zaciętej wspomnianego walce Derewianczenkę i zdobył wakujący pas IBF. Na tej samej gali Szeremeta znokautował Oscara Cortesa i udanie zadebiutował w USA. Trener Polaka, Fiodor Łapin planuje już obóz przygotowawczy do pojedynku z Gołowkinem. Przygotowania mają się odbyć w Hiszpanii.