Boks. Crawford i Holyfield wspierają Ruiza Jr

Środowisko bokserskie przez kilkanaście dobrych dni dość brutalnie obchodziło się z Andym Ruizem Jr (33-2, 22 KO) i jego podejściem do rewanżowej walki z Anthonym Joshuą (23-1, 21 KO). Meksykanin wszedł do ringu z wyraźną nadwagą, był między linami dość bezradny i przegrał wysoko na punkty, tracąc pasy WBA, WBO i IBF wagi ciężkiej.

Tymczasem ze słowami wsparcia w kierunku "Destroyera" zwrócił się jeden z najlepszych pięściarzy na świecie, Amerykanin Terence Crawford z wagi półśredniej.

- Wracaj na salę, trenuj ciężko, schudnij trochę - apeluje do Ruiza Crawford.

- Znam Andy'ego. Wróci silniejszy po tym, co się stało. On wie, gdzie teraz jest. Wie, że należy do czołówki wagi ciężkiej, więc się znów odbije - dodał "Bud".

Legendarny Evander Holyfield, który lata temu miał okazję sparować z Ruizem, również nie skreśla całkowicie szans Andy'ego na powrót do wielkiej gry.

- Joshua znów został mistrzem, prawda? Dokonał korekty. Jeśli jesteś w stanie dokonywać korekt w swoim boksie, twoje szanse nadal są duże. Ruiz dokonał złych wyborów. Wróć do swojego planu pracy. Zrób to, co kazał ci tata. Jeżeli przez te wszystkie lata miał rację, dlaczego nagle uznałeś, że się myli? - pyta Meksykanina "Real Deal".

Zobaczymy, jakie wnioski po walce z Joshuą wyciągnie były mistrz najcięższej kategorii wagowej.