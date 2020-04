Floyd Mayweather Jr (50-0, 27 KO) ma spory ból głowy. Jego córka Iyanna została aresztowana za napaść z bronią w ręku. Poszło o pewnego mężczyznę i drugą kobietę.

Porywcza córeczka "Pięknisia" zaatakowała w piątkowy wieczór inną kobietę - niejaką Lapattrę Lashai Jacobs. Poszło o rapera występującego pod nazwą Youngboy. On i pokrzywdzona przebywali razem w mieszkaniu. Wtedy przyjechała pani Mayweather i kazała drugiej kobiecie wyjść. Doszło między nimi do kłótni w kuchni. Iyanna pchnęła "rywalkę" nożem. Ta początkowo nic nie poczuła, ale chwilę później otrzymała drugi cios. Gdy przyjechały wezwane służby, ofiara leżała na podłodze. Szybko odwieziono ją do szpitala. Na ten moment stan pani Jacobs jest nieznany.

Córka Mayweathera, która uważała się dotąd za narzeczoną ów rapera, została aresztowana o godzinie 1:30 w nocy. Tłumaczyła się potem policji, że była targana za włosy przez "rywalkę" zanim sprawy wymknęły się spod kontroli.

To nie jest najlepszy okres dla Floyda. Na początku miesiąca zmarła Josie Harris, matka jego trojga dzieci, w tym również Iyanny. Kilka dni później zmarł natomiast jego wujek i były trener, Roger Mayweather.