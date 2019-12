To będzie długi wieczór, a w zasadzie noc z boksem na najwyższym światowym poziomie. Co, gdzie i o której oglądać? Prezentujemy Wam ściągawkę kibica!

Rozpoczniemy już o 17:55 ekscytującą galą w Arabii Saudyjskiej. A podczas niej walki wagi ciężkiej - Medżidow vs Little, Hrgović vs Molina, około 18:45 Mariusz Wach (35-5, 19 KO) vs Dillian Whyte (26-1, 18 KO), potem Powietkin vs Hunter, a na deser Anthony Joshua (22-1, 21 KO) kontra Andy Ruiz Jr (33-1, 22 KO) o pasy IBF/WBA/WBO królewskiej kategorii. Transmisja od 17:55 na TVP Sport i TVPSPORT.PL, a od 21:35 również na TVP 1.

Po wielkich emocjach krótka drzemka, albo mocna kawa, i od 3:55 wracamy na TVP Sport. A tam gala z Brooklynu, gdzie dojdzie do walk Eubank Jr vs Korobow czy Charlo vs Hogan o pas WBC wagi średniej.

A jeśli jeszcze Wam mało, macie alternatywę i MMA na najwyższym poziomie. Od 3:00 na antenie Polsatu Sport gala UFC Fight Night: Alistair Overeem vs Jairzinho Rozenstruik.

Dobrej zabawy!