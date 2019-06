To będzie sobota z boksem i to boksem przez duże B. Co, gdzie i o której oglądać? Jak co tydzień wychodzimy naprzeciw i prezentujemy ściągawkę kibica!

Rozpoczynamy od Europy, a sercem bokserskiej Europy jest dziś Ryga. Tu odbędą się dwa półfinałowe pojedynki turnieju WBSS w wadze junior ciężkiej, a zarazem dwie potyczki mistrzowskie wagi junior ciężkiej. Naprzeciw siebie staną Yuniel Dorticos (23-1, 21 KO) i Andrew Tabiti (17-0, 13 KO) o wakujący pas IBF oraz Krzysztof Głowacki (31-1, 19 KO) i Mairis Briedis (25-1, 18 KO) o pasy WBC/WBO. Transmisja na żywo od 21:15 na TVP Sport. Około północy retransmisja walki Polaka na TVP 1.

O 4:00 nad ranem przeniesiemy się do Las Vegas, gdzie "mistrz liniowy" wagi ciężkiej - Tyson Fury (27-0-1, 19 KO), skrzyżuje rękawice z Tomem Schwarzem (24-0, 16 KO). Transmisja w Polsacie Sport.

To będzie długa, ale miejmy nadzieję piękna noc z boksem. Dobrej zabawy!