​Claressa Shields (10-0, 2 KO) po mistrzowskich tytułach w wadze super średniej i średniej dodała do swojej kolekcji wakujące pasy WBC i WBO kategorii junior średniej.

Naprzeciw niej stanęła Ivana Habazin (20-4, 7 KO), z którą miała spotkać się już w zeszłym roku. Wtedy jednak bójka na ważeniu i poważne obrażenia trenera Habazin sprawiły, że potyczkę przeniesiono na teraz. Przed walką była zła krew, lecz w ringu oglądaliśmy jednostronny spektakl.

Chorwatka zaczęła z animuszem, ale jej zapał potrwał dokładnie minutę. Potem lewy prosty Amerykanki dziurawił jej obronę. Shields w trzeciej rundzie zaczęła przechodzić do półdystansu, a w czwartej już przełamywała fizycznie i mentalnie przeciwniczkę. Po spokojniejszym piątym starciu, w szóstym Claressa prawymi hakami pod lewy łokieć zmusiła rywalkę do przyklęknięcia. Habazin dotrwała do przerwy i przetrwała kryzys.

Oczywiście walczyła już potem tylko o przetrwanie, ale cel osiągnęła i przegrała na pełnym dystansie. Sędziowie punktowali 99:89, 100:90 i 100:89.

Wcześniej bardzo perspektywiczny Jaron Ennis (25-0, 23 KO) potwierdził drzemiący w nim potencjał demolując solidnego przecież Bachtijara Ejubowa (14-2-1, 12 KO). Kazach już w pierwszej odsłonie dwukrotnie zapoznał się z deskami. 22-latek z Filadelfii dokończył dzieła zniszczenia w czwartym starciu.