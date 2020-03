- Pomszczę mojego kumpla, nadchodzi wojna - mówi Dereck Chisora (32-9, 23 KO). - Spodziewam się mocnego i prawdziwego testu - odpowiada Ołeksandr Usyk (17-0, 13 KO). Wielka walka już 23 maja w Londynie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury: Mówili, że nie umiem boksować. Wideo © 2020 Associated Press

- Mój rywal jest silny fizycznie, twardy i potrafi przyjąć cios. Pamiętam jak będąc amatorem oglądałem jego walkę z Witalijem Kliczką, a teraz sam się z nim zmierzę. Ale pracuję bardzo ciężko, by dać kibicom spektakularne widowisko - podkreślił Usyk, który w przeszłości pozbierał wszystkie cztery pasy kategorii cruiser.

Reklama

- Jemu wydaje się, że wytrzyma ciosy również od dużych chłopców, ale pokażę mu tę różnicę - odgraża się Chisora.

- On poczuje, co to znaczy przyjąć uderzenie od prawdziwego ciężkiego. Odeślę go do kategorii cruiser, a przy okazji pomszczę mojego kupla Tony'ego Bellew - dodaje Brytyjczyk.

- To może być najtrudniejszy przeciwnik, z jakim kiedykolwiek boksowałem, bo świetnie potrafi unikać ciosów. Żeby więc go trafić będę wydłużał serie i jeśli przestrzelę nawet czterema ciosami, to piątym go już dosięgnę - zapowiada były mistrz Europy wagi ciężkiej.