Boks. Caleb Plant: To ja zunifikuję wszystkie pasy

​Caleb Plant (21-0, 12 KO) wydaje się pewniakiem do wrześniowej walki z Saulem Alvarezem (55-1-2, 37 KO), który chce zdominować i zunifikować limit 76,2 kilograma.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Canelo Alvarez pochwalił się nowym jachtem. Wydał fortunę. Wideo INTERIA.TV

"Canelo" ma już pasy WBC i WBA, a 8 maja spotka się z mistrzem WBO Billym Joe Saundersem (30-0, 14 KO). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, we wrześniu walka Alvarez - Plant ma wyłonić króla kategorii superśredniej.

- To będzie historyczny wieczór, bo po raz pierwszy w historii możemy wyłonić bezdyskusyjnego mistrza świata tej wagi. Mam nadzieję, że "Canelo" upora się z Saundersem i będziemy mogli spotkać się już we wrześniu, dając kibicom to, czego chcą. Na tym poziomie jeśli chcesz wygrać, musisz dać z siebie wszystko, a ostatni rywal Alvareza z pewnością tego nie zrobił. Kiedy w końcu dojdzie do naszej potyczki, to ja wygram i to ja zunifikuję wszystkie pasy - mówi z przekonaniem Plant, mistrz świata federacji IBF.