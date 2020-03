Zgodnie z oczekiwaniami Brytyjska Komisja Bokserska (BBBofC) przedłużyła zawieszenie dotyczące organizacji gal bokserskich. Nowe zarządzenie komisji zawiesza gale do końca kwietnia. Sprawia to, że jedyne duże gale, jakich terminy na Wyspach pozostały niezmienione, to imprezy Eddie'ego Hearna (Matchroom).

Mowa tutaj o dwóch galach majowych i jednej czerwcowej: Whyte vs Powietkin (2 maja), Chisora vs Usyk (23 maja) i Joshua vs Pulew (20 czerwca). Zostaną one prawdopodobnie przełożone, jednak Hearn ma już nowy plan, który może wprowadzić w życie.

Brytyjski promotor planuje serię niewielkich eventów - zapewne bez udziału publiczności, transmitowanych przez telewizję Sky Sports. Walczyć mieliby podczas takich gal mniej znani bokserzy promowani lub współpromowani przez Matchroom w Stanach Zjednoczonych, tacy jak Reshat Mati czy Nikita Ababij, a także angielskie talenty.

Pomysł Hearna nie nabrał na razie konkretnych kształtów, mamy je poznać w najbliższych dniach.