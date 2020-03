W ostatnich latach Adrien Broner (33-4-1, 24 KO) częściej jest aresztowany niż walczy. Właśnie po raz kolejny został zatrzymany przez policję. Z kolei Artis Mack - brat pięściarki Claressy Shields przyznał się do pobicia trenera Jamesa Alego Bashira.

Były mistrz świata czterech kategorii, który dużo mówi, ale pauzuje od czternastu miesięcy, został zatrzymany w piątkowy wieczór w Miami pod zarzutem kierowania samochodu pod wpływem alkoholu.

Dodajmy, że Broner w ostatnich trzech walkach notuje bilans 0-1-2. Po raz ostatni zwycięstwo - w dodatku mocno kontrowersyjne, zanotował ponad dwa lata temu, punktując niejednogłośnym werdyktem Adriana Granadosa.

A skoro jesteśmy już przy aresztach i więzieniach... Artis Mack - brat Claressy Shields, poszedł na ugodę i przyznał się do pobicia trenera Jamesa Alego Bashira. Do zdarzenia doszło podczas ceremonii ważenia przed odwołaną ostatecznie walką Shields z Ivaną Habazin, pięściarką trenowaną przez Bashira. Za to przewinienie grozi mu rok więzienia, ale sędzia zaliczył mu 158 dni aresztu.