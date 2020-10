- Jestem najlepsza w tej wadze - mówi Mikaela Mayer (13-0, 5 KO), która w nocy z soboty na niedzielę w Las Vegas zaatakuje Ewę Brodnicką (19-0, 2 KO) i należący do niej tytuł mistrzyni świata kategorii super piórkowej, czy też jak kto woli junior lekkiej. Co na to Polka?

- Wchodzę w najlepszy okres mojej kariery. Brodnicka podkręca atmosferę, dużo mówi, jednak tak naprawdę nie wierzy w to, co opowiada. Ona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jestem szybsza, silniejsza i lepiej wyszkolona. Czuję się znakomicie. Od dawna byłam pretendentką numer jeden, ten pojedynek przybliży mnie więc do ostatecznego celu, czyli pełnej unifikacji. Brodnicka nigdy dotąd nie dzieliła ringu z zawodniczką mojego pokroju - dodała pewna siebie Amerykanka.

- Ona jest moją obowiązkową pretendentką, lecz ten pojedynek i tak doszedłby do skutku. Nie przyleciałam tu tylko po to, by pokazać wam mój pas i oddać go jej, ja chcę wrócić do Polski z tym pasem. Ona może mówić o mnie różne rzeczy, że mnie nie szanuje i tak dalej, nie dbam o to. Moja rywalka popełnia błędy, a ja zamierzam je wykorzystać. Jestem gotowa - ripostuje Brodnicka.

Przypomnijmy, że dla Polki będzie to już szósta obrona pasa World Boxing Organization w limicie 59 kilogramów.