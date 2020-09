To już oficjalne wieści. Nasza pięściarka Ewa Brodnicka (19-0, 2 KO) w szóstej obronie tytułu mistrzyni świata federacji WBO kategorii super piórkowej spotka się z Mikaelą Mayer (13-0, 5 KO).

Pojedynek odbędzie się 31 października w MGM Grand w Las Vegas na rozpisce gali z walką wieczoru Naoya Inoue vs Jason Moloney.

- Jestem podekscytowana, że do tej obrony dojdzie właśnie w Ameryce. Zawsze chciałam tu walczyć. Jestem więcej niż gotowa i chciałabym podziękować moim promotorom, Eddiemu Hearnowi i Mariuszowi Grabowskiemu, za danie mi tej okazji - powiedziała w oficjalnym oświadczeniu Brodnicka.

- Bardzo rozwinęłam się przez ostatni rok i widać to było w poprzedniej walce. Na pewno wrócę do domu z pasem, pojedynek zakończy się przed czasem na moją korzyść. Brodnicka to nie jest mój poziom - twierdzi bardzo pewna siebie Mayer.