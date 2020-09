Łotysz Mairis Briedis pokonał na punkty Kubańczyka Yuniela Dorticosa w finale turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej podczas gali w Monachium.

Briedis i Dorticos stworzyli emocjonującą walkę, z dość znaczną przewagą Łotysza, choć żaden z pięściarzy nie zbliżył się do wygranej przed czasem.

Po końcowym gongu finałowej potyczki obaj bokserzy unieśli ręce w geście triumfu, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Sędziowie punktowali 117:111, 117:111 na korzyść Briedisa. Trzeci z arbitrów punktował remis 114:114.

Sędzią ringowym walki był Polak Leszek Jankowiak.

Od pierwszych walk WBSS minęły niemal dwa lata zanim doszło do finałowego starcia. W turnieju brali udział także Polacy, nie brakowało kontrowersji.

W ćwierćfinale Dorticos pokonał jednogłośnie na punkty naszego Mateusza Masternaka.

Największe emocje wzbudziła półfinałowa potyczka Briedisa z Krzysztofem Głowackim. W ubiegłym roku w Rydze doszło do skandalicznej walki. Po faulu Głowackiego Briedis uderzył Polaka łokciem w twarz. Potem doszło do kolejnych nieczystych zagrań.

W konsekwencji Łotysz został pozbawiony pasa WBO, który wywalczył z pojedynku z "Główką", ale nie zmieniono korzystnego dla Briedisa wyniku walki i to on dotarł do finału.

Zdjęcie Mairis Briedis / Martin Rose / Getty Images

