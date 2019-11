Najlepszy obecnie polski bokser wagi ciężkiej, Adam Kownacki (20-0, 15 KO) ma wrócić do ringu na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Polak znajduje się wysoko w rankingach wszystkich federacji (czwarte miejsce w WBC, trzecie w WBA i IBF oraz piąte w WBO) i teoretycznie jest blisko pojedynku o mistrzostwo świata. Tymczasem chęć walki z Adamem znów zgłasza dwukrotny pretendent do tytułu - Dominic Breazeale (20-2, 18 KO).

- Jak leci "Babyface"? Wygląda na to, że nie masz jeszcze rywala na kolejną walkę. Dwa razy wyzwałem cię na pojedynek, ale najwidoczniej potrzebujesz więcej czasu na przygotowania do walki ze mną. Dajmy kibicom prawdziwą wojnę wagi ciężkiej. Możemy to zrobić w lutym? Zdążysz się przygotować? - stwierdził Amerykanin za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przypomnijmy, że ostatnia walka Breazeale'a to błyskawiczna, majowa porażka w walce o pas z mistrzem WBC Deontayem Wilderem. Zupełnie inaczej wyglądał ostatni pojedynek Kownackiego - Polak pokonał w sierpniu na punkty Chrisa Arreolę.

Kownacki i Arrreola wyprowadzili najwięcej ciosów w historii walk wagi ciężkiej obsługiwanych przez system Compubox - aż 2172.