- Nie ma w tym momencie lepszego rywala dla Crawforda niż Porter. Manny Pacquiao przegrał, Errol Spence jr ma kłopoty zdrowotne, więc Porter to najlepsza opcja. Pojedynek Crawforda z Porterem to kapitalna walka. Oni są dla siebie stworzeni. To znakomita okazja dla obu zawodników - powiedział Arum.

- Dużym problemem podczas pandemii był brak zysków z biletów. Teraz wróciliśmy do normalności i jestem podekscytowany, bo do grupy walk, które chcę zobaczyć, zalicza się konfrontacja Crawford vs Porter i właśnie ją organizujemy - dodał legendarny szef grupy Top Rank, który w grudniu skończy 90 lat.

Reklama

Boks Boks. Wielkie pieniądze dla Crawforda i Portera Przypomnijmy, że w swojej ostatniej dotychczas walce "Bud" Crawford pokonał przed czasem Kella Brooka w listopadzie zeszłego roku na gali w Las Vegas.

Shawn Porter to były mistrz WBC

Natomiast były czempion Porter - związany z Alem Haymonem i jego projektem PBC - stoczył swój ostatni pojedynek w sierpniu zeszłego roku, wygrywając jednogłośnie na punkty z Sebastianem Formellą i powracając po niejednogłośnej porażce w unifikacyjnym starciu z mistrzem IBF Errolem Spence'em juniorem we wrześniu 2019 roku. "Showtime" stracił wówczas pas WBC, ale był blisko pokonania znakomitego Spence'a, którego pojedynek z Crawfordem jest jedną najbardziej wyczekiwanych walk we współczesnym boksie.