​Mistrz świata WBO wagi superśredniej, Brytyjczyk Billy Joe Saunders (29-0, 14 KO), po raz kolejny zaszokował kibiców. Tym razem zaatakował matkę Chrisa Eubanka juniora (29-2, 22 KO), który oskarżył rodaka, że wycofał się z wyścigu do wrześniowej walki z Saulem "Canelo" Alvarezem z powodu obawy przed kontrolą antydopingową.

- Cykor Joe nie chce walczyć z Alvarezem, bo dwa miesiące nie wystarczą mu na przygotowania? Ja jestem gotowy na starcie z "Canelo" za dwa dni. Pojedynek we wrześniu? Żaden problem. Dwa miesiące to za mało dla tchórzliwego Joe, bo w tym czasie nie zdąży oczyścić organizmu ze śladów dopingu (Saunders nie przeszedł w 2018 roku kontroli antydopingowej - przyp.red.). Musi więc wrócić do bicia kobiet, nie ma wyjścia (to odniesienie do niedawnej kary, jaką od Brytyjskiej Komisji Bokserskiej otrzymał Saunders za żartowanie z przemocy domowej w mediach społecznościowych - przyp.red.) - stwierdził Eubank jr.

- Jedynym dopingiem, jakiego używam, jest viagra, kiedy robię demolkę w p... twojej mamusi - wulgarnie odpowiedział Saunders na Twitterze, wzbudzając powszechne oburzenie. Portal (lub sam bokser) usunął ten wpis. Czy Eubank jr zareaguje? Jedno jest pewne: prędzej czy później bardzo prawdopodobny jest rewanż między Eubankiem i Saundersem. W ich pierwszej walce, w 2014 roku górą był Billy Joe, który wygrał niejednogłośną decyzją sędziów.