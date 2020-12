Boks. Billy Joe Saunders: Wierzę, że mogę pokonać Saula Alvareza

Mistrz świata WBO wagi superśredniej, Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO) jest jednym z głównych kandydatów do wiosennej walki z Saulem Alvarezem (54-1-2, 36 KO). Brytyjczyk od dawna znajduje się w gronie potencjalnych rywali Meksykanina i twierdzi, że walczyłby z "Canelo" inaczej niż Callum Smith w ostatnią sobotę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Canelo Alvarez pochwalił się nowym jachtem. Wydał fortunę. Wideo INTERIA.TV

- (...)Nie oglądałem całej walki, ale myślę, że Smith bardziej mógł się starać, by utrzymać walkę na środku ringu i zadawać więcej ciosów. Ale pokazał serce i dumę, może w ciągu pięciu tygodni nie zdołał się właściwie przygotować, walczył w końcu z najlepszym bokserem na świecie.

Reklama

- Kiedy walczysz z kimś takim jak "Canelo", potrzebujesz pełnego obozu i absolutnej koncentracji. Musisz być gotowy na 110 procent, a nie na 90(...). Mam nadzieję, że teraz dojdzie do mojej walki z "Canelo. To najlepsza walka do zrobienia w wadze super średniej. Pojedynek Smitha z Alvarezem rozgrywał się w tempie wagi junior ciężkiej. Takie tempo idealnie pasuje "Canelo". Nie mam zamiaru niczego mu odbierać, jednak zrobiłbym kilka rzeczy inaczej niż Callum - dodał Brytyjczyk.

- (...)Wierzę, że mogę pokonać "Canelo", że w swojej najlepszej formie z nim wygrywam. Mam wszystkie narzędzia, by to zrobić i chcę być doskonale przygotowany. Chcę mieć pewność, że jeśli przegram, to nie dlatego, że miałem słaby obóz. Nie będę jednak czekał w nieskończoność, oczekuję dogrania tej walki w ciągu najbliższych dwóch tygodni lub przynajmniej zaawansowanych rozmów w tej sprawie. Jeżeli nie "Canelo", to mam na oku także walkę z Demetriusem Andrade - podsumował temat ''Superb'', który 4 grudnia pokonał wysoko na punkty Martina Murraya.

Zdjęcie Billy Joe Saunders (z prawej) / Jayne Kamin-Oncea / Getty Images

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy S erwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl

-----------------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!

ZAGŁOSUJ i wygraj ponad 20 000 złotych - kliknij