Billy Joe Saunders, bokserski mistrz świata organizacji WBO w wadze superśredniej, chciałby w kolejnym pojedynku skrzyżować rękawice ze zwycięzcą boju pomiędzy Callumem Smithem a Saulem Alvarezem, czempionem czterech kategorii wagowych.

Wcześniej jednak 31-letni Anglik musi pokonać w piątek rodaka Martina Murraya w obronie pasa.

Saunders miał nadzieję, że zmierzy się z Alvarezem w tym roku, ale to inny Anglik, Smith, zgodził się na pojedynek z "Canelo" w krótkim czasie już 19 grudnia.



"Nie widzę nikogo, kto może pokonać 'Canelo' bez odpowiedniego przygotowania" - stwierdził Saunders.



"Żeby wygrać taką walkę, trzeba być dobrze przygotowanym mentalnie, dobrze fizycznie i nie wydaje mi się, że cztery, pięć tygodni na to wystarczy. Myślę, że Smith ma narzędzia, aby wygrać, ale do takiego starcia trzeba się dobrze przygotować" - dodał.



Saunders był blisko zapewnienia sobie walki z Alvarezem w maju, zanim nie wybuchła następna fala epidemii koronawirusa. Potem bokser z Hertfordshire był rozważany jako rywal Meksykanina we wrześniu, ale wycofał się z rozmów, tłumacząc, że nie przystąpi do takiego starcia bez odpowiedniego przygotowania, nawet jeśli wynagrodzenie będzie odpowiednie.

Pojedynek Smitha z Alvarezem będzie o tytuł mistrza świata organizacji WBA w wadze superśredniej.