Kamil Bednarek uległ wypadkowi samochodowemu. 25-letni pięściarz wpadł prowadzonym przez siebie pojazdem do rowu. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Na szczęście zawodnik wyszedł z tego bez szwanku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna dziewczyna bokserskiego mistrza. Fernanda Gomez lubi pławić się w luksusie. Wideo INTERIA.TV

O wypadku doniósł na Twitterze Rafał Mandes, dziennikarz serwisu tvpsport.pl. Jako pierwszy poinformował, że pięściarz nie odniósł poważnych obrażeń. Wkrótce potem potwierdził to sam zawodnik.

Reklama

"Auto pogniecione, ale ja cały, zdrowy i z dawką adrenaliny :) Nic się nie zmienia, 25 lipca boksuję i daje z siebie 200 proc." - napisał na twitterowym profilu Bednarek.

Zawody, o których wspomniał, to gala Knockout Boxing Night 11. Odbędzie się ona 25 lipca w amfiteatrze w Augustowie. W walce wieczoru rękawice skrzyżują Marek Matyja i Paweł Stępień.

Bednarek (3-0, 1 KO) zmierzy się z o wiele bardziej doświadczonym Bartłomiejem Grafką (22-37-3, 10 KO). O swoim rywalu przed paroma dniami mówił tak: - Szanuję go jako sportowca, ale idę po swoje. Zwycięstwo mi się należy, bo ciężko pracuję. Zapraszam 25 lipca.

Gala zostanie pokazana na antenie TVP Sport.

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>