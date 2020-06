Przed nami znakomicie zapowiadająca się walka w wadze półciężkiej. Naprzeciw siebie staną Joe Smith Jr (25-3, 20 KO) - bodaj największy puncher w tym limicie, oraz Eleider Alvarez (25-1, 13 KO), były mistrz świata.

Obaj zawodnicy zgodzili się na proponowane im warunki. Pojedynek odbędzie się w przyszłym miesiącu, prawdopodobnie 16 lipca. Za oceanem galę pokaże stacja ESPN.

Co ciekawe będzie to pierwsza odsłona mini turnieju, do którego zaproszono czterech zawodników. Tak więc to pierwszy półfinał. Zwycięzca tego projektu zostanie ogłoszony nowym mistrzem świata federacji WBO. W drugiej połówce ma dojść do starcia Umara Salamowa z Maksimem Własowem.